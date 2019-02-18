İşte Selçuk İnan'ın tam not alan Kasımpaşa maçı performansı

BARTALI ETKİSİ DE GÖRÜLDÜ: 5 İKİLİ MÜCADELE

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Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında Fernando'nun sakatlığı, Ndiaye'nin formsuzluğunda orta saha değişti. Teknik direktör Fatih Terim'in merkezde oynattığı Selçuk İnan, Donk ile uyumlu bir performans ortaya koyarken, oldukça etkili paslar da attı.Selçuki İnan, 90 dakika 121 kez topla buluştu ve bu alanda Galatasaray'ın en iyi ismi oldu. %90.8 pas isabet oranıyla oynayan Selçuk İnan, ayrıca rakip yarı sahada da %83.3 pas isabet oranı yakaladı.Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon orta sahalar ve hücumcular arasında 100 başarılı pas sınırını geçen ilk sarı kırmızılı futbolcu oldu.Fizik gücü nedeniyle eleştirilen Selçuk İnan da Alberto Bartali'nin etkisi de görüldü. Selçuk, Kasımpaşa karşısında 5 ikili mücadele kazandı.Galatasaray'ın deneyimli kaptanı, 2 kez top kaptı, 1 kez pas arası yaptı ve 3 kez topu uzaklaştırdı.Hücumda takım arkadaşlarına derinlik kazandıran Selçuk, özellikle Diagne ile Onyekuru'yu maç boyunca besledi, eski günlerdeki performansını gösterdi.Dakika: 90İsabetli pas: 100 (90.8%)Uzun top (İsabetli): 14 (9)İsabetli şut: 0İkili mücadele (kazanılan): 11 (5)Topu çalma (başarılı): 2 (2)Geriye koşu: 2Selçuk İnan, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile çıkışa geçtiklerini belirtirken ''Kasımpaşa'nın kötü gittiğini biliyorduk, çalışmaları da o yönde yaptık. Önemli bir galibiyet aldık. Yeni kondisyoner geldikten sonra hepimizle özel olarak ilgileniyor. İnşallah bu çalışmaların meyvesini yavaş yavaş toplayacağız.'' sözlerini kullandı.