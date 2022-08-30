İşte Seferovic'in tepki gösterme sebebi

Galatasaray'da Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Haris Seferovic ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Seferovic'in tepki gösterme sebebi
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30 Ağustos 2022 11:12
Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Haris Seferovic, konuyla ilgili konuştu.

Soyunma odasında durumu hocası Okan Buruk'a izah eden İsviçreli golcü, flaş sözler kullandı.

30 yaşındaki tecrübeli golcü, "Tepkim size değil. Fırsatları değerlendiremediğim için kendime kızdım." yorumunu yaptı.

Bu sezon 4 maçta 323 dakika sahada kalan Seferovic, henüz gol sevinci yaşayamadı.  

 
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