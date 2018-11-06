İşte Schalke'nin Galatasaray maçı korkusu!

Almanya Bundesliga 10. hafta maçında sahasında Hannover'i 3-1'lik skorla geçerek moral bulan Schalke 04, bugün sahasında konuk edeceği Galatasaray'la oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi mücadelesine konsantre oldu.Bundesliga'da 10. hafta itibariyle 10 puanla 14. sırada yer alan Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. maçların ardından bir galibiyet iki beraberlikle 5 puan topladı ve 4 puanlı Glatasaray'ın önünde, 2. sırada yer alıyor. Grup lideri Porto'nun 7 puanı bulunurken, son sıradaki Lokomotiv Moskova henüz puanla tanışamadı.Schalke'nin 33 yaşındaki teknik direktörü Domenico Tedesco, Bundesliga'da henüz bekleneni veremese de, Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet ve iki beraberlikle taraftarlarını memnun etmeyi başardı. Tedesco, Galatasaray'la sahalarında oynayacakları mücadelede ise taraftarından büyük beklenti içerisinde ve Alman taraftarların sarı kırmızılı ekip üzerinde baskı kurmalarını ve işlerini kolaylaştırmalarını umuyor.Tedesco her ne kadar taraftarlarından destek istese de Almanya'da yaşayan Türk taraftarların Veltins Arena'yı dolduracağını da biliyor. Zaten 33 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili kısa süre önce konuşmuş ve "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak adına büyük bir fırsat elimize geçirdik. Taraftarımız önünde oynayacağız ve şartlar tamamen bizim lehimize olacak. Ama ortada bir de Türk taraftar faktörü var. Takımlarını yalnız bırakmayacaklarını biliyorum ama Schalke taraftarlarından da beklentim büyük" demişti.Sarı-kırmızılı taraftarlar da günler öncesinden bu maç için organize olmaya başladılar. Zorlu maçta ne akdar sarı-kırmızılı taraftarın olacağı şimdiden merakla beklenmeye başlandıSahasında oynamanın avantajını kullanacaklarını ve Galatasaray'ı baskı altına alacaklarını söyleyen Tedesco'nun maçtaki en büyük gol silahı Breel Embolo olacak. 21 yaşındaki İsviçreli golcü Bundesliga'da 8 maçta 2 gol kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı.Schalke 04'te 3 futbolcu yalatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.