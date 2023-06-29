İşte Sassuolo'nun Mert Müldür için isteği

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli oyuncu Mert Müldür için kulübü Sassuolo'nun istediği bonservis bedeli ilk etapta sarı-lacivertli ekibe fazla geldi.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; EPA
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İşte Sassuolo'nun Mert Müldür için isteği
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29 Haziran 2023 16:31
Son güncelleme 29 Haziran 2023 16:32
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan sağ bek Mert Müldür için kulübü Sassuolo'nun istediği bonservis bedeli belli oldu.

5 MİLYON EURO İSTEDİLER

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Mert Müldür için ilk teması 2-3 hafta Sassuolo ile kuran Fenerbahçe, İtalyan kulübünün 5 milyon euro isteğini fazla buldu.

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK

Haberde, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Mert Müldür'e yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin, Sassuolo ile yeniden görüşeceğine yer verildi.

24 yaşındaki milli oyuncu, sakatlıklarla boğuştuğu geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla yalnızca 3 maçta forma giyebildi.



 
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