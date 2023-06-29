İşte Sassuolo'nun Mert Müldür için isteği

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan sağ bek Mert Müldür için kulübü Sassuolo'nun istediği bonservis bedeli belli oldu.
5 MİLYON EURO İSTEDİLER
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Mert Müldür için ilk teması 2-3 hafta Sassuolo ile kuran Fenerbahçe, İtalyan kulübünün 5 milyon euro isteğini fazla buldu.
BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK
Haberde, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Mert Müldür'e yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin, Sassuolo ile yeniden görüşeceğine yer verildi.
24 yaşındaki milli oyuncu, sakatlıklarla boğuştuğu geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla yalnızca 3 maçta forma giyebildi.
5 MİLYON EURO İSTEDİLER
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Mert Müldür için ilk teması 2-3 hafta Sassuolo ile kuran Fenerbahçe, İtalyan kulübünün 5 milyon euro isteğini fazla buldu.
BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK
Haberde, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Mert Müldür'e yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin, Sassuolo ile yeniden görüşeceğine yer verildi.
24 yaşındaki milli oyuncu, sakatlıklarla boğuştuğu geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla yalnızca 3 maçta forma giyebildi.