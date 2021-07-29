İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayanlar ve yeni eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda alınan sonuçların ardından 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayanlar ve yeni eşleşmeler
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29 Temmuz 2021 01:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı.

PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2

Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1

Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)

Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2

Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0

3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Yolu Grubu

Dinamo Zagreb vs Legia Warszawa
CFR Cluj vs Young Boys
Olympiacos vs Ludogorets
Kızılyıldız vs Sheriff Tiraspol
Malmö vs Rangers
Ferencvaros vs SK Slavia Praga

Ligi Yolu Grubu

PSV Eindhoven vs Midtjylland
Spartak Moskva vs Benfica
Genk vs Shakhtar Donetsk
Monaco vs Sparta Prag


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