İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayanlar ve yeni eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı.
PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2
Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1
Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1
Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0
Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)
Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2
Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0
3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Şampiyonlar Yolu Grubu
Dinamo Zagreb vs Legia Warszawa
CFR Cluj vs Young Boys
Olympiacos vs Ludogorets
Kızılyıldız vs Sheriff Tiraspol
Malmö vs Rangers
Ferencvaros vs SK Slavia Praga
Ligi Yolu Grubu
PSV Eindhoven vs Midtjylland
Spartak Moskva vs Benfica
Genk vs Shakhtar Donetsk
Monaco vs Sparta Prag
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı.
PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2
Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1
Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1
Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0
Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)
Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2
Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0
3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Şampiyonlar Yolu Grubu
Dinamo Zagreb vs Legia Warszawa
CFR Cluj vs Young Boys
Olympiacos vs Ludogorets
Kızılyıldız vs Sheriff Tiraspol
Malmö vs Rangers
Ferencvaros vs SK Slavia Praga
Ligi Yolu Grubu
PSV Eindhoven vs Midtjylland
Spartak Moskva vs Benfica
Genk vs Shakhtar Donetsk
Monaco vs Sparta Prag