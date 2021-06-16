İşte Salih Uçan'ın imza atacağı tarih

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile büyük ölçüde anlaştı.



Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, milli futbolcunun menajeriyle sözleşmedeki bazı detaylar üzerine görüştüklerini, pazartesi günü kesin anlaşma için masaya oturacaklarını dile getirdi.



Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, AS Roma, Empoli ve Sion formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu Alanya'da geçen sezon 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynadı.



