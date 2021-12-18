İşte Sacha Boey'in dönüş maçı

Galatasaray'a sezon başında gelen Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle tam 18 maç kaçırdı. 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Florya'da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi.
Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.
Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi.
Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.