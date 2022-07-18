İşte Roma'nın Diawara için talebi!

DİAWARA GÜNDEMDE

5 MİLYON EURO

ROMA'DAN DEV BONSERVİS

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon yarışmacı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda orta sahaya Sergio Oliveira'nın ardından 2 oyuncunun daha transfer edilmesinin beklendiği öğrenildi.Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi de Amadou Diawara oldu. Galatasaray'ın Roma forması giyen tecrübeli futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi. Gineli orta saha için Roma'nın istediği bonservis bedeli netlik kazandı.Amadou Diawara ile Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen haberde sarı-kırmızılıların rakipleri de yazıldı. Siamo la Roma'da yer alan habere göre; Roma, Amadou Diawara'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Gineli oyuncunun Serie A ekibinde düşünülmediği belirtildi.Amadou Diawara'yı transfer etmek isteyen takımlar arasında Lecce, Augsburg ve Hertha Berlin'in de olduğu aktarıldı. 25 yaşındaki oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Gineli orta sahanın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.Amadou Diawara geçtiğimiz sezon Roma formasını 8 maçta giydi. Toplam 306 dakika sahada kalan Gineli orta saha 1 asist yaptı. Roma, Amadou Diawara için 2019-2020 sezonu başında 21 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Gineli oyuncu daha önce FC Sequence, San Marino, Bologna ve Napoli formaları giydi.