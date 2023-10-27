İşte Riva'daki toplantının nedeni

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde toplantı yaptı.



Toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve başkan yardımcıları Süleyman Hurma ve Fatih Saraç da katıldı. Diğer kulüplerin yöneticileri ise toplantıya çevrimiçi olarak dahil oldu.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.



Toplantıda ana gündem maddesinin e-bilet olduğu öğrenildi.



