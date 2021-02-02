İşte Rıdvan Yılmaz'ın kaçıracağı maçlar

Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık olan Rıdvan Yılmaz, ligdeki Antalya, Konya ve Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek

Haber; Sabah
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İşte Rıdvan Yılmaz'ın kaçıracağı maçlar
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02 Şubat 2021 09:02
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan ve liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'a bir şok da genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

Trabzonspor maçının 14. dakikasında yaptığı koşu sonrası sakatlanan Rıdvan'ın dün MR'ı çekildi. Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sol bek oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edildiği ifade edildi. İki hafta sahalardan uzak kalacak olan Rıdvan; ligdeki Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçlarını kaçıracak.


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