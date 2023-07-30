İşte Rebic'in ilk sözleri!

Beşiktaş'ın transfer için anlaştığı Ante Rebic, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Rebic'in ilk sözleri!
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30 Temmuz 2023 16:25
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 17:00
Beşiktaş'ın transferi için Milan'la anlaşmaya vardığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum" diye konuştu.

Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim" sözlerini kullandı.

Rebic, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi. 

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