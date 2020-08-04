İşte Real Madrid'in 3 yıllık transfer planı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yaz transfere büyük bütçeler ayıramayan Real Madrid, gücünü önümüzdeki 2 yaza ayırma kararı aldı.



AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, bu yaz kiraladığı genç oyuncuları kadrosuna geri çağırarak ve kiralamayarak geniş bir kadroyla 2020/21 sezonuna girmeyi planladı. Andriy Lunin, Sergio Reguilon, Jesus Vallejo, Martin Odegaard gibi gençleri tekrar kadrosunda değerlendirecek olan Los Galakticos, önümüzdeki 2 yazı ise oldukça aktif geçirme kararı aldı.



Real Madrid'in bu yaz için muhtemel tek transferi ise Monaco'nun Fransız stoperi Benoit Badiashile olacak. Zinedine Zidane'ın istediği genç stoper ise öncelikli bir hedef olarak belirlenmedi. Monaco'nun koyduğu 30 milyon euro'luk fiyatı aşağı çekmeye çalışacak olan İspanyol devi, bu hamle ile yazı kapatmayı hedefledi.



2021: MBAPPE & CAMAVINGA



Yeni Bernabeu'yu 2021'de tammamlayacak olan Real Madrid, yine 2021 yazında varıyla yoğuyla Kylian Mbappe'nin transferini bitirmeye çalışacak. Ayrıca, Rennes'in 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için 2021 yazında 80 milyon euro bütçe ile transferi bitirmek için gayret sarf edilecek.



2022: ERLING HAALAND



Real Madrid, 2022 yazında ise 75 milyon euro serbest kalma maddesi olan Erling Braut Haaland'ı transfer ederek Karim Benzema'nın yeni veliahtını bulmuş olacak. Bu transfer için şimdiden Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile sözlü anlaşmaya varan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, hamlelerini tammalayacak.



