İşte Radamel Falcao'nun son durumu

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, hastaneden bir paylaşımda bulundu

Haber; Sporx.com
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İşte Radamel Falcao'nun son durumu
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12 Nisan 2021 11:59
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi. 35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi.

Hastanede müşahade altında olan Falcao'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, hastaneden bir fotoğraf paylaşarak, "Tanrı her zaman iyidir. Asla pes etme" ifadelerine yer verdi

Radamel Falcao, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 8 gol 2 asistlik performansla oynadı






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