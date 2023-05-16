İşte Pochettino'nun Chelsea'ye ilk transferi!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Chelsea gelecek sezon takımın menajerlik koltuğuna oturması için Mauricio Pochettino ile büyük oranda anlaştı. 51 yaşındaki teknik adam kadrosunda görmek istediği oyuncuları yönetime iletirken, bu isimlerin başında Napoli'nin golcüsu Victor Osimhen bulunuyor.



RAKİP BAYERN MÜNİH

Sky Sports'un haberine göre Chelsea ve Bayern Münih Osimhen ile ilgilenen kulüplerin başında geliyor.



Londra ekibi önümüzdeki yıl avrupa kupalarında olmaması nedeniyle dezavantajlı durumda olsada bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Diğer yandan Osimhen ile ilgilenen bir başka kulüp ise Bundesliga devi Bayern Münih olduğu kaydedildi. Aynı zamanda 24 yaşındaki oyuncuyla Premier Lig'de birden fazla takımın ilgilendiği de belirtiliyor.



Nijeryalı santrafor bu sezon attığı gollerle Seria A'da 33 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan Napoli'nin en önemli isimlerin başında geliyor. 23 kez fileleri sarsan yıldız futbolcu gol krallığında zirvede yer alırken Napoli formasıyla çıktığı 98 karşılaşmada 56 gol 14 asistlik perfomans sergiledi.



