İşte Pereira'nın Flamengo tercihinin nedeni

Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşma sağlayan Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.



Resmi sözleşme için Rio'ya giden Portekizli hoca, havalimanında kendisine Flamengo'nun önünde oynayacağı Kulüpler Dünya Kupası'nın hatırlatılması üzerine, "Beni Flamengo'ya getiren tam olarak bu. Kararım, birçok turnuvada şampiyonluk için savaşma olasılığına dayanıyor" diye karşılık verdi.



Geçtiğimiz sezon bir başka Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Pereira, bunun kendisine yeni takımında avantaj sağlayacağını söyledi ve, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Kulübün bize verdiği güvenin karşılığını çok çalışarak ödemek istiyoruz. Brezilya'da, Flamengo oyuncularını ve takımlarını tanımamı sağlayan 10 ay geçirdim. Dürüst olmak gerekirse bir yıl önce böyle bir avantajım yoktu, ama şimdi var" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ