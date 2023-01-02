İşte Pereira'nın Flamengo tercihinin nedeni

Flamengo ile anlaşan Vitor Pereira, Brezilya ekibini tercih nedeni olarak birden çok turnuvada şampiyonluk için mücadele etmek olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; flamengo.com.br
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İşte Pereira'nın Flamengo tercihinin nedeni
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02 Ocak 2023 17:05
Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşma sağlayan Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

Resmi sözleşme için Rio'ya giden Portekizli hoca, havalimanında kendisine Flamengo'nun önünde oynayacağı Kulüpler Dünya Kupası'nın hatırlatılması üzerine, "Beni Flamengo'ya getiren tam olarak bu. Kararım, birçok turnuvada şampiyonluk için savaşma olasılığına dayanıyor" diye karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon bir başka Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Pereira, bunun kendisine yeni takımında avantaj sağlayacağını söyledi ve, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Kulübün bize verdiği güvenin karşılığını çok çalışarak ödemek istiyoruz. Brezilya'da, Flamengo oyuncularını ve takımlarını tanımamı sağlayan 10 ay geçirdim. Dürüst olmak gerekirse bir yıl önce böyle bir avantajım yoktu, ama şimdi var" dedi.

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