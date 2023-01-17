İşte penaltı itirazı yapılan o pozisyon

Alanyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı itirazı yaptığı pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte penaltı itirazı yapılan o pozisyon
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17 Ocak 2023 23:36
Alanyaspor - Galatasaray maçında penaltı itirazlarının yapıldığı pozisyon çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 53. dakikasında yaşanan pozisyonda Emin Bayram'ın uzaklaştırdığı topa Alanyaspor'da Furkan Bayır vurdu. Midtsjö'nun koluna çarpan top sonrası Alanyasporlu oyuncular hakeme koştu.

Pozisyonun devamında yapılan VAR incelemesinde devam kararı çıktı. Karşılaşma sonrası ise hem Alanyasporlu futbolcular, hem de Alanyaspor teknik direktörü Farioli hakem Volkan Bayarslan'ın pozisyonu es geçtiğiyle ilgili demeçler verdi.

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