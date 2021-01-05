İşte Pelkas'ın büyüleyen performansı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçta Dimitris Pelkas, Thiam'ın ikinci golünde 'Al da at' dercesine yaptığı asist ile beğenileri topladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte Pelkas'ın büyüleyen performansı
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05 Ocak 2021 10:48
Dimitris Pelkas, Thiam'ın ikinci golünde 'Al da at' dercesine yaptığı asist alkış aldı. Yunan oyuncu, 10 maçta 2 gol 3 asistle takıma katkı verirken, hepsi deplasman maçlarında yaşandı. Kasımpaşa ve G.Birliği maçlarında da asist yapan 27 yaşındaki futbolcu, gollerini ise Göztepe ve Gaziantep deplasmanlarında attı. Taraftar sosyal medyada 'Pelkas değil Pel'klas' diyerek oyuncuya övgü yağdırdı.

Pelkas ne yaptı?

Pas isabeti: %85
Şut: 2
Top kapma: 2
Kazandığı ikili mücadele: 5
Kazandığı hava topu: 3




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