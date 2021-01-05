Dimitris Pelkas, Thiam'ın ikinci golünde 'Al da at' dercesine yaptığı asist alkış aldı. Yunan oyuncu, 10 maçta 2 gol 3 asistle takıma katkı verirken, hepsi deplasman maçlarında yaşandı. Kasımpaşa ve G.Birliği maçlarında da asist yapan 27 yaşındaki futbolcu, gollerini ise Göztepe ve Gaziantep deplasmanlarında attı. Taraftar sosyal medyada 'Pelkas değil Pel'klas' diyerek oyuncuya övgü yağdırdı.%85