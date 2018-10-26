TARİHE GEÇTİ

ENLERİN ADAMI

İZLEMEYE GELENLERİ BÜYÜLEDİ

TARAFTARLARI DA MEST ETT: DİLİMİ ISIRDIM

Galatasaray'da yıldız avcısı Fatih Terim'in Alanyaspor maçıyla sahalara sürdüğü Ozan Kabak emin adımlarla çıkışını sürdürüyor. 18'lik oyuncuya çok güvenen Terim, Serdar Aziz'in yokluğunda Maicon ile birlikte savunmada sahaya sürmekten çekinmedi. Ozan'ı görenler 'Ryan Donk defansa çekilse daha iyi olmaz mıydı' diye içlerinden geçirse de genç futbolcu, 90 dakikada ortaya koyduğu mücadeleci futbol ile tüm endişeleri boşa çıkardı.Fatih Terim'in yeni cevheri, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği ilk maçta adeta devleşti. 57. dakikada Embolo'nun vuruşunu çizgiden çıkartarak takımını kurtaran Ozan ayrıca 96 kezle sahanın en fazla topla buluşan ismi oldu. 70 pasta 92.9 gibi üst düzey bir isabet yüzdesi yakaladı. 4 top çaldı. 7 top kaptı. 7 uzaklaştırma yaptı. 2 şut engelledi. 2 de kafa topu aldı. Attığı 7 uzun topu 5'i yerini buldu. 2 de faul aldı.Fotomaç gazetesinden Savaş Çorlu'nun haberine göre; Maçın son anlarında ayağına kramp giren Ozan, Terim'in kendisine "Dayan oğlum" demesi üzerine karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. Yeni Aslan'ın yeni Bülent Korkmaz'ı olacağını herkese gösterdi. Terim maç sonrası, "Ozan Kabak'a da özel parantez açmadan geçemeyeceğim. 18 yaşındaki bu çocuğumuz bugün birçok kişiye örnek oldu" diyerek özel olarak kutladı. Ayrıca Schalke'de yöneticilik yapan eski teknik direktörlerden Huub Stevens da tebrik edenler arasındaydı.Galatasaray ve Fatih Terim, Türkiye'nin futbol okulu olmaya devam ediyor. Ozan Kabak, 18 yaşını 6 ay 29 gün geçe Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek Türk futbol tarihine geçti. Yine Terim'in 17 yıl 2 ay 20 günlükken form verdiği Emre Belözoğlu'ndan sonra devler liginde forma giyen en genç ikinci Türk oyuncu oldu.Terim; Aydın Yılmaz'a, 18 yaş 8 ay 19 gün ve Sabri'ye de 19 yaş 1 ay 22 günlükken forma vermiş ve onları da Türk futboluna kazandırmıştı.Ozan Kabak, Schalke 04 karşısında sahanın en fazla topla buluşan, en fazla isabetli pas atan, pas arası yapan ve uzaklaştırma yapan oyuncusu oldu. Ozan, aynı zamanda dün akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda en fazla pas arası yapan isimdi.Hafta başından beri Ozan Kabak'ın Schalke maçında oynayıp oynamayacağını soran scoutlar, menajerler ve istatistikçilere "Belli değil" cevabı verilmişti. Bazıları riski alıp İstanbul'a kadar "Ozan acaba oynar mı?" diye geldi. Geldiklerine de çok memnun kaldılar.Hangi oyuncu için geldiğimi biliyorsunuz. Cannavaro'yu gördüm mü? Bu da bana ve kulübüme kalsın.Her menajerlik şirketinin çalışmak isteyeceği bir oyuncuyu bana soruyorsunuz.Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmiş her oyuncu değerlidir. Evet 43 numara da analiz listemizde...18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir genç, doğru kararlar verirse benden çok daha büyük bir kariyeri olabilir.Galatasaray'a birçok yıldız geldi gitti, hepsi taraftarları ayrı bir heyecanlandırdı. Ama altyapıdan yetişen Ozan Kabak'ın yeri ayrı olacak gibi görünüyor. Schalke maçıyla Ozan'ı biraz da bağırlarına basan taraftarlar duygularını paylaşmayı da ihmal etmediler. Arada Fenerbahçeliler de vardı ve hakkını vermeyi ihmal etmediler.-Nesta mısın mübarek...-Ozan Kabak sahada Galatasaray futbolcusu olan tek adamdı. Gurur duyduk.-Nazar etmemek için dilimi ısıra ısıra izledim maçı...-Muslera ile çizgiden aldığınız topta gözlerim doldu.-Topu oyuna sokmayı da öğrenirse kimse tutamaz.-Ozan Kabak şu performansı Ajax'ta gösterse "Abi adamların altyapı çalışıyor" denirdi.-Fenerbahçeli abin olarak; başarılar güzel kardeşim, karakterini bozma her takım taraftarı seni destekler.-Sakın abilerini örnek alma; o bize yeter.