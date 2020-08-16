YENİ TRANSFERİN KARİYERİ

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.





Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

Cim-Bom'un yeni transferi Omar Elabdellaoui, cumartesi günü İstanbul'a geldi. Norveç'ten Atina aktarmalı İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Norveçli futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek ve akşam da takımla beraber ilk antrenmanına çıkacak.Galatasaray, Omar ile görüşmelere başladığını da cumartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.4 senelik anlaşma sağlanan Omar, Galatasaray'dan her sezon için 1.4 milyon euro garanti ücret alacak.Sözleşmesi biten Mariano'yla yeni bir kontrat yapmayan sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesini yenilemeyen Omar için herhangi bir bonservis ödemeyecek.