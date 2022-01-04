İşte olası Marco Grüll transferinin Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrılıyor. Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; yönetimin 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin euro istediği iddia edilmişti.



Cyle Larin'i Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya çok istiyor. Öte yandan Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Cyle Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti.



Beşiktaş, Cyle Larin'in yerine ise Rapid Wien'de forma giyen Marco Grüll'ü kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncuyla ilgili Avusturya'dan ilginç bir haber gelirken, transferin olası maliyeti de açıklandı.



"3 MİLYON EURO"



Heute gazetesinin haberinde şu ifadelere yer verildi: "Marco Grüll, ortalama bir Rapid Wien sezonunda mutlak parlak noktası. Görünüşe göre bu performansı üst düzey bir kulübün de dikkatini çekti. Beşiktaş yaz aylarında 23 yaşındaki Grüll için teklif vermeyi düşünüyor. Bu kanat oyuncusu için sürpriz bir teklif olmaz. Grüll, 2021 yazında Ried'den geldi. 33 resmi maçta 11 gol ve 6 asist yaptı. Rapid'in isteyeceği rakam 3-3.5 milyon euro'lar civarında olacak."







