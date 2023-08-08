İşte Okan Buruk'un Slovenya planı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Olimpija Ljubljana karşısında ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Okan Buruk'un Slovenya planı
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08 Ağustos 2023 09:34
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılılar 3. ön elemede Slovenya ekibi Ljubljana karşısına çıkıyor. 

Teknik direktör Okan Buruk, Halil Dervişoğlu'nun yerine Zalgiris maçında sonradan şans verdiği Cedric Bakambu'yu sahaya sürecek. Buruk ve ekibi ilk maçtan galibiyetle ayrılıp rövanşa daha rahat çıkmak üzere planlarını oluşturdu.



9 KEZ ÖN ELEMEYİ GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi konsepti ile değişen dönemden bu yana Galatasaray Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 28 kez ön eleme maçına çıktı. 1993-94'ten sonrasındaki süreçte 28 karşılaşmada 18 galibiyet ve 7 beraberlik alıp 3 kez de yenilen sarı-kırmızılılar, 9 kez ön elemeyi geçmeyi başardı ve gruplara adını yazdırdı.



 
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