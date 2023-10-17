İşte Okan Buruk'un derbi karnesi

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 7 maçta sahaya çıkan Okan Buruk, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Okan Buruk'un derbi karnesi
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17 Ekim 2023 10:22
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 derbide 5 galibiyet aldı.

İşte Okan Buruk'un derbi performansı:

Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe 
Galatasaray 2-0 Trabzonspor  



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