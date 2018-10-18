İşte o görüşme; 'Cocu'nun cenazesini saralım diye espri yapmıştık'

F.Bahçe'de beklenen görüşme gerçekleşti. Geçen sezon Aykut Kocaman'ın yardımcılıklarını yapan fakat yaşanan skandallar üzerine Başkan Ali Koç'un görevlerine son verdiği antrenör Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı. Başkan'la nihayet bir araya geldi.F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp televizyonunda dillendirdiği, "İdman verilerinin silinmesi", "Verilerin 3. kişilere gönderilmesi", "Cocu'nun cenazesi!" gibi konularda kendilerini ifade etme fırsatı bulan yardımcı antrenörler Koç'a haber göndermiş ve, "Bir de bizi dinleyin" demişlerdi.Verileri bilgisayarlardan sildikleri yönündeki bilginin yanlış olduğunu söyleyen antrenörlerin, "Bu kesinlikle doğru değil. Sezon başında Aykut Hoca'yla birlikte geçen sezonun bütün futbolcu verilerini Comolli'ye anlattık. Kocaman bu verileri bir rapor halinde Comolli'ye de vermişti" derken, "Ayrıca bu bilgiler iCloud'a (İnternet üzerinde bulut sunucusu) da aktarıldı ve orada duruyor" sözlerini kullandı.Başkan'a, "Size yanlı ve yanlış bilgiler aktarılıyor" diyen antrenörler verilerin dışarı sızdırıldığı konusunda ise, "Verilerin üçüncü şahıslara verildiği de doğru değil. Ipad ve Iphone kullanıyoruz, teknik veri aplikasyonu kullanmak için tüm bilgileri gmail'e atmak zorundayız. Çünkü aplikasyon sadece gmail ile çalışıyor. Verileri mecburen 'gmail' hesabımıza aktarmak zorundaydık" açıklaması yaptı. Yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrası Ali Koç'un antrenörlere bazı konularda hak verse de, 'ayrılık' kararından geri adım atmasının zor olduğu fakat üçlüyle dostane bir ilişkisi olacağını söylediği gelen haberler arasında.Koç'un, "Soyunma odasına halı getirmişler. Üç antrenör Beşiktaş ve Spartak Trnava maçları öncesi, "Yenileceğiz ve Cocu'yu bu halıya cenaze diye saracağız" demiş ve bunu da futbolcular duymuş" şeklindeki açıklamaları hakkında da konuşan antrenörler, "O halı Aatıf'ın seccadesiydi. Oraya getirilmedi, zaten oradaydı. Eğer bu maçlarda puan kaybedersek hepimizi bu halıya sararlar. Biz yetmeyiz Cocu'yu da sararlar, şeklinde gerginlikten kendi aramızda yapılmış espriydi" sözlerini kullandı.Görevlerine son verilen antrenörler yaşadıkları zorlukları da Koç'a anlattı. Akademik çalışmaları olan Alper Aşçı, "Kariyerim olumsuz etkilendi, tehlikeye girdi" sözlerini kullanırken bir diğer antrenör Murat Öztürk'ün, "Başkan'ım yaşananlar yüzünden çocuğumu okuldan almak zorunda kaldım" şeklinde konuştu. Bu habere üzüldüğü öğrenilen Başkan Ali Koç'un, Altay'ın çocuğu için okuluna giderek görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.