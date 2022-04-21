İşte Nwakaeme'nin sahalardan uzak kalacağı süre

Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumu netlik kazandı.
Çarşamba günü MR'ı çekilen Nijeryalı futbolcunun sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildi. 1-2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nwakaeme, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu oyuncunun yokluğunda Kouassi'ye görev vermesi bekleniyor.
Çarşamba günü MR'ı çekilen Nijeryalı futbolcunun sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildi. 1-2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nwakaeme, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu oyuncunun yokluğunda Kouassi'ye görev vermesi bekleniyor.