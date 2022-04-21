İşte Nwakaeme'nin sahalardan uzak kalacağı süre

Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Nwakaeme'nin sahalardan uzak kalacağı süre
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21 Nisan 2022 09:27
Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumu netlik kazandı.

Çarşamba günü MR'ı çekilen Nijeryalı futbolcunun sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildi. 1-2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nwakaeme, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu oyuncunun yokluğunda Kouassi'ye görev vermesi bekleniyor.

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