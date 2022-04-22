İşte Nwakaeme'nin istediği astronomik maaş!

Trabzonspor'un önerdiği teklifleri kabul edip imza atmayan Anthony Nwakaeme'nin istediği astronomik maaş ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Nwakaeme'nin istediği astronomik maaş!
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22 Nisan 2022 10:08
Trabzonspor'da uzun zamandır merak edilen Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinde yaşananlar ortaya çıktı.

Nwakaeme'nin İngiliz menajeri senelik 3 milyon Euro, yani şu anki maaşının 2 katı bir ücret istedi ve sözleşme süresi olarak da 3 yılda ısrar etti.

Nijeryalı oyuncu ve menajeri, Trabzonspor'un yaklaşık 150 milyon TL'sini ipotek altına almakta kararlı... Üstelik bu ücretin önemli bir kısmını da her sene peşin alma talebini iletti.

Trabzonspor önerebileceği maksimum ücreti önerdi, bonuslar ve imza parasıyla neredeyse 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Nwakaeme cephesinden Trabzonspor'un beklediği adım gelmedi.

11 GOL & 10 ASİST

2018 yazında Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro'ya transfer edilen 33 yaşındaki Anthony Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 11 gol atıp 10 asist yaptı.

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