İşte Nenad Bjelica - Fenerbahçe görüşmesinin detayları

Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile temaslarını sıklaştırdı.48 yaşındaki çalıştırıcıyla görüntülü konuşan sarılacivertli yönetim, kendisinin beklentilerini sordu. Bjelica'dan istenilenlerin de iletildiği görüşmede tecrübeli teknik direktörün oldukça memnun olduğu ve Fenerbahçe'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.Yönetim Koronavirüs salgınının ardından yüz yüze görüşme yapmak için Bjelica'dan söz aldı. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğini ileten Bjelica, kendisine gösterilen ilgi için de teşekkür etti.Hırvatistan Ligi'nde Dinamo Zagreb'le son iki sezonu şampiyon tamamlayan Bjelica, bu sezon da lider durumdaydı.Kanarya, Hırvat teknik adamla görüşmelerini eski basketbolcusu Mirsad Türkcan aracılığıyla gerçekleştiriyor. Başkan Ali Koç'un da Bjelica konusunda istekli olduğu belirtiliyor.F.Bahçe yönetimi, Bjelica ile temasların sürdüğü süreçte alternatif teknik adamlarla görüşmeyi de askıya aldı. Hırvat hocada sorun çıkarsa yönetim yeniden diğer adaylarla görüşecek.Fenerbahçe'nin hedefindeki Nenad Bjelica'nın Hırvat futbolcular Nikola Kalinic ve Dario Maresic'i Fenerbahçe'ye getirmek istediği konuşuluyor.Nenad Bjelica, duygularını sahaya yansıtan ve çok hırslı bir teknik adam. Bjelica bu yönüyle F.Bahçe basket takımının antrenörü Zeljko Obradovic'i andırıyor.