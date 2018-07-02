İşte Nemanja Bjelica'nın yeni takımı!

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nemanja Bjelica, Philadelphia 76ers ile anlaştı.ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Nemanja Bjelica, Philadelphia 76ers'tan gelen 1 yıllık teklifi kabul etti. Teklifi karşılama hakkı olan Minnesota Timberwolves ise bu hakkını kullanmadı ve Sırp oyuncunun gidişine izin verdi.NBA kariyerinde 192 maça çıkan Nemanja Bjelica, 6.1 sayı, 3.8 ribaunt ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı. Sırp yıldız geçen sezon ise 67 maçta 6.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.3 asist istatistikleri tutturdu.Fenerbahçe formasıyla 2014/15 sezonunda EuroLeague MVP ödülü alan ve Final Four gören Bjelica, kariyerinde daha önce Arkadia Traiskirchen Lions, Kızılyıldız ve Saski Baskonia'da forma giydi.