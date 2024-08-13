İşte Ndour transferinin perde arkası: 'Yeni Pogba olur'

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Cher Ndour'da mutlu sona ulaşıldı. İstanbul'a gelen Senegal asıllı İtalyan yıldız, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip ederken, PSG ile masaya oturup transferi bitirdi.
"TÜRKİYE'NİN YENİ POGBA'SI OLUR"
Geçen sezon Braga'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu Giovanni Van Bronckhorst ısrarla istedi. Hollandalı teknik adamın, "Ndour'u ister misin?" sorusu üzerine "Gelirse Türkiye'nin Pogba'sı olur. Takıma da büyük katkı sağlar" cevabını verdiği öğrenildi.
Öte yandan yapılan anlaşmada mecburi satın alma opsiyonu bulunmayacak. PSG sezon sonunda oyuncuyu satmak isterse öncelik hakkı Beşiktaş'ın olacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip ederken, PSG ile masaya oturup transferi bitirdi.
"TÜRKİYE'NİN YENİ POGBA'SI OLUR"
Geçen sezon Braga'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu Giovanni Van Bronckhorst ısrarla istedi. Hollandalı teknik adamın, "Ndour'u ister misin?" sorusu üzerine "Gelirse Türkiye'nin Pogba'sı olur. Takıma da büyük katkı sağlar" cevabını verdiği öğrenildi.
Öte yandan yapılan anlaşmada mecburi satın alma opsiyonu bulunmayacak. PSG sezon sonunda oyuncuyu satmak isterse öncelik hakkı Beşiktaş'ın olacak.