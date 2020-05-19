İşte Mustafa Cengiz'in son durumu

Galatasaray, mide ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

İşte Mustafa Cengiz'in son durumu
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19 Mayıs 2020 15:18
Galatasaray'da halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle 30 Nisan'da kaldırıldığı hastaneden 15 Mayıs'ta taburcu edilen Başkan Mustafa Cengiz dün acilen ameliyata alındı. 7 Mayıs'taki beyin ameliyatının ardından mide ameliyatı olan Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımızın daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" denilmişti.

Son yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"



Günay: Kısa sürede geri dönecek

Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu Kulüpler Birliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon başta olmak üzere kulüpler art arda geçmiş olsun mesajları yayınlarken Mustafa Cengiz'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da şunları söyledi: "2 kritik ameliyat başarıyla geçmiş oldu. Camiamıza, başkanımıza geçmiş olsun. İnşallah kısa sürede tedavi süreci sonuçlanacak ve başkanımız görevinin başına gelecektir."

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