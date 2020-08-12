İşte Mustafa Cengiz'i 'yoran' 4 futbolcu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dile getirdiği "Yoran 4 futbolcu" ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
İşte Mustafa Cengiz'i 'yoran' 4 futbolcu
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12 Ağustos 2020 11:38
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk lansmanında takımdaki oyuncuların yaptığı indirimleri açıklarken transferle ilgili de bilgiler verdi.

Mario Lemina ile yollarının ayrıldığını, Seri için ise görüşmelerin devam ettiğini belirten Cengiz, 4 oyuncunun feragatname vermediğini ve kendilerini çok yorduğunu da açıkladı.

Sabah gazetesinin iddiasına göre; bu 4 oyuncu Ryan Donk, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel olduğu bilgisine ulaştı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"4 futbolcu bizi çok yoruyor. 30 futbolcu feragatname imzaladı. 4'ü imzalamadı. Canları sağolsun. Hukuk içerisinde görüşeceğiz."



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