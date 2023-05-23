İşte Muslera'nın yerine geçecek isim!

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sebebiyle kaleci arayışlarını sürdürürken çare altyapıda bulundu. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Muslera'nın yerine geçecek isim!
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23 Mayıs 2023 10:20
Galatasaray'da gelecek sezon Muslera'nın arkasında kimin olacağı şimdiden netleşti.

Karagümrük formasıyla harika bir sezon geçiren ve takımın 1. kalecisi olmayı başaran 24 yaşındaki eldiven, lig bitiminde Florya'ya geri dönecek.

Teknik direktör Okan Buruk, Batuhan Şen'i bu kez başka bir takıma vermeyi düşünmüyor.

Genç file bekçisinin, Okan Kocuk yerine kulübeye geçeceği, Galatasaray'da son dönemlerini yaşayan Muslera'nın yerine hazırlanacağı öğrenildi. 

 
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