İşte Milan'ın Toure için istediği rakam!

Galatasaray'ın Milan'da forma giyen Senegalli sol bek Fode Ballo-Toure için harekete geçtiği belirtildi. Galatasaray ile Milan arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.



Milan'ın bu transfer için 4 milyon 500 bin eurodan daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği aktarıldı.



FORMA GİYMEK İSTİYOR



Galatasaray'ın transferi sonuçlandırmak için hafta başında yeni bir görüşme yapma kararı aldığı belirtildi. Milan'da forma giydiği için mutlu olduğu kaydedilen Fode Ballo-Toure'nin Galatasaray gibi kulüplerde düzenli forma şansı bulmaya sıcak baktığı vurgulandı.



TRABZONSPOR'LA ANILDI



Milan'ın Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği Fode Ballo-Toure kısa bir süre önce Trabzonspor'un da transfer gündemine gelmişti. Senegalli sol bekin güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki futbolcunun Milan'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.





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