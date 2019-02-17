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İşte Miha Zajc'ın Fenerbahçe formasıyla ilk maç performansı

Fenerbahçe'de yeni transfer Miha Zajc takımıyla ilk sınavına Atiker Konyaspor maçında çıktı.

İşte Miha Zajc'ın Fenerbahçe formasıyla ilk maç performansı
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17 Şubat 2019 10:26
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Konyaspor karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi.

Oyuna tempolu bşalayan 24 yaşıdaki futbolcu, özellikle 11. dakikada sert bir şutla rakip kaleyi yoklayarak taraftarı heyecanlandırdı. İkili mücadelelerde ise ayakta kalmakta zorlanan Zajc, 63'üncü dakikada yerini Ayew'e bıraktı.

24 yaşındaki orta saha, sergilediği futbol ile vasatın üstüne çıkamadı.

Sloven futbolcu, 28 isabetli pas atarken, girdiği 5 ikili mücadelenin yalnızca birini kazanabildi.

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