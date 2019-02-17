Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Konyaspor karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi.
Oyuna tempolu bşalayan 24 yaşıdaki futbolcu, özellikle 11. dakikada sert bir şutla rakip kaleyi yoklayarak taraftarı heyecanlandırdı. İkili mücadelelerde ise ayakta kalmakta zorlanan Zajc, 63'üncü dakikada yerini Ayew'e bıraktı.
24 yaşındaki orta saha, sergilediği futbol ile vasatın üstüne çıkamadı.
Sloven futbolcu, 28 isabetli pas atarken, girdiği 5 ikili mücadelenin yalnızca birini kazanabildi.
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Oyuna tempolu bşalayan 24 yaşıdaki futbolcu, özellikle 11. dakikada sert bir şutla rakip kaleyi yoklayarak taraftarı heyecanlandırdı. İkili mücadelelerde ise ayakta kalmakta zorlanan Zajc, 63'üncü dakikada yerini Ayew'e bıraktı.
24 yaşındaki orta saha, sergilediği futbol ile vasatın üstüne çıkamadı.
Sloven futbolcu, 28 isabetli pas atarken, girdiği 5 ikili mücadelenin yalnızca birini kazanabildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın