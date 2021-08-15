İşte Michy Batshuayi'nin İstanbul'a geliş günü

Forvette kadrosunu Michy Batshuayi ile güçlendirecek olan Beşiktaş, oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a bekliyor.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
İşte Michy Batshuayi'nin İstanbul'a geliş günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2021 10:22
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Michy Batshuayi renklerine bağlayacak.

Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a bekliyor. Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuşan Sergen Yalçın, "Batshuayi çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Devamlılığı olan oyuncularla işim daha kolay oluyor. Bu bakımdan Batshuayi üçüncü bölgede işimizi çok rahatlatacak" sözlerini kullandı.

ÖNCE UZATACAK, SONRA KİRALIK

Batshuayi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Chelsea, Belçikalı futbolcu ile var olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak Beşiktaş'a kiralayacak. Michy Batshuayi'nin sözleşmesine 8 milyon euroluk opsiyonel satın alma maddesi koyacak olan Chelsea, Belçikalı futbolcunun 3 milyon euroluk maaşını da Beşiktaş'a ödetecek.

CHELSEA'YE 2.4 MİLYON EURO

Chelsea'nın bu kiralama sürecinden de Beşiktaş'tan 2.4 milyon euroluk kiralama ücreti alacağı öğrenildi.

Michy Batshuayi transfer sürecinde zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak olan Beşiktaş'ın Belçikalı forvetin transfer sürecinde kasasından 5.4 milyon euro para çıkacak. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.