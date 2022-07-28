İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den aldığı ücret

Eski futbolcu ve yorumcuFenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayanayrılık sürecini ve giderken aldığı ücreti açıkladı.Sports Digitale'e konuk olan Rıdvan Dilmen Mesut Özil'in transfer olma süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen,ifadelerini kullandı.Mesut Özil'in takımdan ayrılmadan önce Jorge Jesus ile konuşma yaptığı açıklayan Dilmen,ifadelerini kullandı.Özil'in ayrılırken ne kadar para aldığını açıklayan Rıdvan Dilmen,fadelerini kullandı.