İşte Messi'nin ilk golü

Bir efsane böyle başladı! Messi'nin Barcelona'daki ilk golünün asisti ise Ronaldinho'dan.
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UEFA'dan G.Saray'a men yok, kısıtlama var!
UEFA'nın 11 Mayıs'ta açıklayacağı karara göre sarı-kırmızılılara Avrupa'dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon euroluk takım bütçesi düşürülecek. Şenol Güneş'ten Kayserispor öncesi uyarı!
Beşiktaş'ın teknik patronu, son virajda 3'te 3 yapmaları halinde Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabileceklerini belirtirken, futbolcularından önlerindeki maçlara odaklanmalarını istedi. Fenerbahçe'den Brezilya harekatı! 4 isim...
Fenerbahçe yönetimi, scout ekibinin raporu sonrası Gremio'dan Everton ile Ramiro, Flamengo'dan Willian ve Sao Paulo'dan Guilherme'yi gözüne kestirdi.