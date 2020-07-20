İşte Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de forma numarası

Sivasspor'un başarılı çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Mert Hakan Yandaş'ın Sarı-Lacivertli takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
İşte Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de forma numarası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2020 09:23
Sivasspor teknik direktörü "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı.

Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacak. O iş bitti" diye konuştu. Çalımbay Mert Hakan'ın yeni takımını açıklamasının ardından Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.

Mehmet Ekici'nin formasını giyecek

Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü Emre Belözoğlu'un formasını almıştı. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'de jübile yapacak olan Emre'nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı, Mert Hakan'ın Sivasspor'da olduğu gibi Sarı- Lacivertliler'de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de şu anda bu formayı Mehmet Ekici giyiyor. Bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Emre 5'i verdi o 8'i istedi!

Emre Belözoğlu transfer görüşmelerinde 5 numaralı formasını Mert Hakan'a vermek istedi ancak yeni transfer Sivasspor'da olduğu gibi 8 numaralı formayı terletmek istediğini söyledi. Emre ise Mert Hakan'ın bu isteğine "8 numaralı forma gelecek sezon" senin direyerek karşılık verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için