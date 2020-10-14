İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi!
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14 Ekim 2020 07:57
Süper Lig'den Ankaragücü, Denizlispor ve Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici transfer döneminin bitmesiyle kulüpsüz kaldı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söylemişti. Bu gelişmelerin ardından transfer tahtası kapanınca Ekici kulüpsüz kaldı. Bu sebeple 30 yaşındaki futbolcuya Rusya yolu gözüktü.

Tecrübeli yıldızın menajerinin şu anda 2-3 Rus kulübü ile resmen görüşme yaptığı belirlendi.

Rusya'da transfer dönemi 17 Ekim tarihinde sona ereceği için pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.





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