İşte Mario Gomez'in yeni görevi!

Alman eski futbolcu Mario Gomez, kariyerine teknik sorumlu olarak devam edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Mario Gomez'in yeni görevi!
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05 Ocak 2022 12:20
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen Mario Gomez'in yeni görevi belli oldu.

Bild'de yer alan habere göre; Red Bull Soccer ile anlaşmaya varan Alman eski futbolcu, kariyerine teknik sorumlu olarak devam edecek.

Gomez; şirketin bünyesinde bulunan Rb Leipzig, RB New York veRb Bragantino'dan sorumlu olacak.


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