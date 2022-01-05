İşte Mario Gomez'in yeni görevi!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen Mario Gomez'in yeni görevi belli oldu.



Bild'de yer alan habere göre; Red Bull Soccer ile anlaşmaya varan Alman eski futbolcu, kariyerine teknik sorumlu olarak devam edecek.



Gomez; şirketin bünyesinde bulunan Rb Leipzig, RB New York veRb Bragantino'dan sorumlu olacak.





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