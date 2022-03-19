İşte Marcao'nun peşindeki 3 Avrupa devi

Galatasaray her ne kadar Avrupa Ligi'ne Barcelona'ya 2-1 yenilerek veda etmiş olsa da, birçok oyuncusu yıldızını parlatmayı ve transferin gözdesi olmayı başardı. Bunlardan biri de Marcao...



Brezilyalı futbolcu, grup aşamasından itibaren forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine girdi. Son Barcelona karşılaşmasında da attığı harika kafa golünün yanı sıra birçok pozisyonda çok kritik hamleler yapan 25 yaşındaki savunmacının performansı, Avrupa devlerinin gözünden kaçmadı. Marcao'nun menaceriyle şimdiden birçok kulüp temsilcisinin temasa geçtiği ve Galatasaray Yönetimi'nin de bu gelişmeden haberdar olduğu öğrenildi.



Napoli, Roma, Sevilla...



Sarı-Kırmızılılar, Sambacı için astronomik bir bonservis teklifi gelmesini bekliyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları, mevcut tabloya göre Marcao'yu 20-25 milyon Euro'dan düşük bir rakama bırakmayı istemiyor. İtalya'dan Napoli ve Roma, Fransa'dan Lyon ve Lille, İspanya'dan da Sevilla'nın genç stoperle ciddi olarak ilgilendiği belirtiliyor.



Gözü artık milli formada



Galatasaray'da kaptanlık pazubandını da takan Marcao'nun en büyük hayallerinden biri ise Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyebilmek. Henüz 21 yaşında ülkesinden Avrupa'ya gelen Marcao, Rio Ave'de kiralık oynadıktan sonra, bonservisiyle Chaves'e transfer oldu. Galatasaray da genç oyuncuyu Fatih Terim'in isteğiyle Portekiz'de düşmeme mücadelesi veren Chaves'ten 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. 22 yaşındayken Türkiye'ye gelen Marcao, 3 yıldır Galatasaray için ter döküyor.



Marcao, Avrupa Ligi'nde 7 kez haftanın 11'ine seçilerek bir rekora imza attı.





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