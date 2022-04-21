"AİT OLDUĞUMUZ SEVİYEYE TEKRAR YÜKSELTİR"

Manchester United, Ajax ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile 2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmede 1 sezon da opsiyon olduğu belirtildi.İmza sonrası açıklama yapan Erik ten Hag, "Manchester United menajeri olmak büyük bir onurdur. Bu kulüpte başarı için mücadele edeceğim için çok heyecanlıyım. Bu muhteşem kulübün tarihini, taraftarların tutkusunu çok iyi biliyorum. Bu kulübün başarıya olan arzusunun ve kararlılığının farkındayım." diyerek sözlerine başladı.Hollandalı teknik adam, "Ajax ile geçen bunca muhteşem yıldan sonra ayrılık kararı almak çok zordu. Manchester United'a gelmeden önce bu sezonun harika bir şekilde bitmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamasını yaptı.Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, "Ajax'ta geçirdiği 4 yıl boyunca Avrupa'nın en başarılı ve en heyecan verici antrenörlerinden birini olduğunu ispatladı. Ajax'ın imajını toparladı, daha çekici hale getirdi ve hücum futbolu oynatarak bunu gençlerle başlardı." ifadelerini kullandı."Erik ile yaptığımız konuşmalarda onun liderlik etme biçimden ve uzun vadeli vizyonlarından etkilendik." diyen Murtough, "Manchester United, Erik ile birlikte ait olduğu seviyeye tekrar yükselecektir." açıklamasını yaptı.