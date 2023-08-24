İşte Manchester United'ın Altay için ödeyeceği bonsevis bedeli!

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe ile el sıkıştı.

, Fotoğraf; AA
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İşte Manchester United'ın Altay için ödeyeceği bonsevis bedeli!
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24 Ağustos 2023 10:54
İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte Atina'ya giden Altay, burada Manchester United için sağlık kontrollerinden geçmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kırmızılar, Milli file bekçi için sarı-lacivertlilere  6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam 7 milyon euro'yu bulacak. 

Altay Bayındır kısa süre içinde Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a imza atacak. 

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