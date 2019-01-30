MAICON'UN ALTERNATİFİ BELÇİKA'DAN

Forvet krizini bitirmeye hazırlanan Galatasaray, savunmaya da sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor.Dün Galatasaray'ın kapısını çalan bir Japon kulübü, Brezilyalı savunmacı Maicon için 4 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 6 milyon Euro karşılığı Maicon'u bırakabileceğini iletti.Cimbom, Maicon'un alternatifini ise Belçika'da buldu. Maicon satılırsa Standard Liege'nin Kongolu savunmacısı Christian Luyindama transfer edilecek.25 yaşındaki sağ stoper Luyindama, geleceğe yatırım olarak görülüyor ve solak Marcao ile iyi bir ikili olacağı düşünülüyor.