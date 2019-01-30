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İşte Maicon için gelen teklif! Rakamlar...

Maicon için Japonlar ile görüşen Galatasaray, 4 milyonluk teklif 6 milyon Euro'ya yükselirse satacak ve yerine Belçika'dan genç bir stoper getirecek.

Kaynak: Sabah
İşte Maicon için gelen teklif! Rakamlar...
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30 Ocak 2019 08:42
Forvet krizini bitirmeye hazırlanan Galatasaray, savunmaya da sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor.

Dün Galatasaray'ın kapısını çalan bir Japon kulübü, Brezilyalı savunmacı Maicon için 4 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 6 milyon Euro karşılığı Maicon'u bırakabileceğini iletti.

MAICON'UN ALTERNATİFİ BELÇİKA'DAN

Cimbom, Maicon'un alternatifini ise Belçika'da buldu. Maicon satılırsa Standard Liege'nin Kongolu savunmacısı Christian Luyindama transfer edilecek.

25 yaşındaki sağ stoper Luyindama, geleceğe yatırım olarak görülüyor ve solak Marcao ile iyi bir ikili olacağı düşünülüyor.

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