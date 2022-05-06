İşte Lyon'un, Kerem Aktürkoğlu teklifi!

Galatasaray'da performansıyla adından söz ettiren genç yıldız Kerem Aktürkoğlu için Lyon'un yaptığı teklif ortaya çıktı. Fransız devinin ayrıca, Mısırlı yıldız Mustafa Muhammed ile de ilgileniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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İşte Lyon'un, Kerem Aktürkoğlu teklifi!
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06 Mayıs 2022 10:18
Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu transferi için rakam telaffuz edilmeye başlandı. Fransız basını, Lyon'un Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a yaptığı teklifi yazdı.

Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kaybetmeden başladı. Fransız ekibi, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'le ilgileniyor. Fransız basında yer alan haberlere göre Lyon, Kerem Aktürkoğlu için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ile çıktığı 49 maçta, 12 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

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