İşte Lyon'un, Kerem Aktürkoğlu teklifi!

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu transferi için rakam telaffuz edilmeye başlandı. Fransız basını, Lyon'un Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a yaptığı teklifi yazdı.



Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kaybetmeden başladı. Fransız ekibi, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'le ilgileniyor. Fransız basında yer alan haberlere göre Lyon, Kerem Aktürkoğlu için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.



Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ile çıktığı 49 maçta, 12 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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