Hatayspor - Fenerbahçe maçının 42. dakikasında Luiz Gustavo, takım arkadaşı Ozan Tufan'la çarpıştı. Sağ dizinden sakatlanan Brezilyalı oyuncu, ilk yarıyı sekerek tamamladı. İkinci devrenin başında ise yerine Samatta girdi.



Luiz Gustavo'nun MR sonucu belli oldu. Brezilyalı futbolcunun dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.



Esneme, kanama, yırtılma gibi bir sakatlık olmadığı anlaşıldı. Darbeye bağlı ödem tespit edildi. Ödemi indirmek için sağlık heyeti yoğun bir tedavi programı hazırladı.



Luiz Gustavo'nun Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin, oynamama ihtimalinden çok daha yüksek olduğu belirtildi.





33 yaşındaki tecrübeli isim, bu sezon ligde 21 maçta görev alırken hepsinde ilk 11'de yer buldu ve toplam 1821 dakika sahada kaldı.



EMRE BELÖZOĞLU: "ÇOK CİDDİ BİR DURUMU YOK"



Oyuncunun durumu ile ilgili Emre Belözoğlu ile konuşan Dilmen, "Gustavo'nun dizinde bir ödem varmış, hafta sonu oynar diyorlar. Emre Belözoğlu ile görüştüm, 'Çok ciddi bir durum yok' dedi." bilgisini aktardı.



