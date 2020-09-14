İşte Lucas Biglia'nın dudak uçuklatan maaşı

Fatih Karagümrük, Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yi transfer ettiğini açıkladı. Biglia'nın İstanbul temsilcisinden alacağı maaş belli oldu.



YILLIK ÜCRETİ 24.8 MİLYON TL!



Nicolo Schira, haberinde transferin maliyetiyle ilgili de detayları paylaştı. Buna göre Karagümrük, 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Biglia'yı yıllık 2.8 milyon euro (yaklaşık 24.8 milyon Türk Lirası) ödeyecek. Tangocu, Karagümrük'ten iki yılda yaklaşık 50 milyon TL kazanacak.



LUCAS BIGLIA KİMDİR?



30 Ocak 1986 yılında Arjantin'in Mercedes kentinde doğan Lucas Biglia, futbola ülkesinin takımlarından Argentinos Juniors'ın altyapısında başladı. 2005 yılında bir başka Arjantin ekibi Independiente'ye transfer olan Biglia, 1 sezon sonra 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Anderlecht'in yolunu tuttu.



Belçika ekibinde 7 yıl başarıyla forma giyen Tangocu, 2013'te 8.4 milyon euro bedelle Lazio'ya transfer oldu. Lazio'da da başarılı performansını sürdüren Biglia, 2017 yılında ise 19.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Milan'a transfer oldu. Milano ekibinde 3 sezon forma giyen tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sona erdi.



