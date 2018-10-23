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İşte Lopetegui'nin dudak uçuklatan tazminatı!

Real Madrid'de kötü gidişatın 1 numaralı sorumlusu olarak gösterilen Julien Lopetegui'nin tazminatı belli oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İşte Lopetegui'nin dudak uçuklatan tazminatı!
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23 Ekim 2018 17:34
Real Madrid'de son olarak haftasonu alınan Levante mağlubiyeti sonrası teknik direktör Lopetegui'nin koltuğu iyiden iyiye sallanırken, tazminatı da belli oldu.

İngiliz medyasında çıkan habere göre, eflatun beyazlılar Zinedine Zidane'ın ardından önce Mauricio Pochettine, Jurgen Klopp ve Joachim Löw'ün kapısını çalmıştı, hepsinden red cevabı almıştı. 

2018 Dünya Kupası'nda yer alan İspanya'nın teknik direktörü Lopetegui ise son tercihti. Madrid ekibinin teklifi sonrası milli takımı apar topar terk eden Lopetegui, İspanyol medyası tarafından oldukça eleştiriye maruz kalmış, milli takım ise istenilen başarıya ulaşamamıştı.

TAZMİNATI DUDAK UÇUKLATTI

Sezon başından bu yana Real Madrid'in aldığı istikrarsız sonuçlar sonrasında topun ağzına gelen Lopetegui'nin gönderilmesi ciddi anlamda konuşulurken, tazminatı da belli oldu. Buna göre İspanyol teknik adam, Madrid ekibinin kendisini göndermesi halinde kasasına 18 milyon euro koyacak.

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