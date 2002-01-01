İşte LoL'de 2018'in durdurulamayanları!



BAUSuperMassive, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde adeta tarih yazıyor. Türk LoL Esporunun önemli ekiplerinden olan kulüp Kış Mevsimi'nde şu ana kadar çıktığı 19 maçtan da galibiyetle ayrıldı ve geçtiğimiz hafta Fnatic'in 2015'te elde ettiği 18 maçlık galibiyet serisini geçmeyi başararak yeni bir rekora imza attı. Ancak 2018 sezonunda galibiyet serisi yapan tek takım temsilcimiz değil. Zira dünyanın birçok yerinde birçok takım tabiri caizse "durdurulamıyor". Şu an rekabetçi arenada dünya üzerinde en fazla üst üste galibiyet alan takım 19 galibiyetle BAUSuperMassive. Temsilcimizin ardından ise 14 galibiyet serisi ile Kore CS'ye damga vuran Griffin ve 13 galibiyet serisi ile Malezya bölgesi lideri Fire Dragoon geliyor. Bu takımları ise 8'er galibiyetle Portekiz temsilcisi k1ck ve Alman kulüp Euronics takip ediyor.



BAUSuperMassive'in 19 maçlık galibiyet serisinin ne zaman son bulacağı merakla bekleniliyor çünkü bu aynı zamanda rekorun da geliştirilmemesi anlamına gelecek. BAUSuperMassive'in önümüzdeki günlerde rekoru daha da geliştirmesi, gelecekteki yeni rekorun kırılmasını daha da zorlaştırabilir. Fnatic'in sahibi olduğu rekorun ancak 3 sene sonra kırılabildiğini hatırlatalım. Yine BAUSuperMassive'in olası bir mağlubiyet alması ve serinin bozulması durumunda Kore CS'yi kasıp kavuran Griffin'in ve Malezya ekibi Fire Dragoon'un da BAUSuperMassive'in rekorunu kırma ihtimali var. Özellikle Griffin oldukça etkili görünüyor. Fire Dragoon'un serisi ise lig ikincisi Geek Fam ile bu haftasonu oynanacak karşılaşmada sona erebilir.



Yazar: LaxLering



