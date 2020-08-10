İşte Liverpool'un yeni sol beki: Tsimikas!

Liverpool, Olympiakos'un 24 yaşındaki sol beki Kostas Tsimikas'ı transfer ettiğini açıkladı.Liverpool, Tsimikas ile 'uzun süreli' bir sözleşme imzaladığını duyurdu. İngiliz basınına göre İngiliz devi, bu transfer için Olympiakos'a 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.İmza töreninde konuşan Tsimikas, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok gururluyum. Dünyanın en büyük kulübüne geldim. Ben çocukluğumdan bu yana Liverpool'a hayranlık duyardım. Ailem de bu transferden ötürü çok gururlu. Liverpool'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.Tsimikas'ın Liverpool'da 21 numaralı formayı giyeceği de duyuruldu.