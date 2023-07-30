İşte Livakovic transferinin uzama sebebi

çalışmalarını sürdürenlistesinde üst sıralarda yer alan Hırvat kaleciiçin yeni bir gelişme yaşandı.Hırvat basınından Sportske'nin haberine göre;aşama kaydettiği Livakovic transferinin henüz mutlu sonla bitmemesinin sebebi,Livakovic'in istediğiserbest kalma maddesinde ısrarcı bir tutum sergilemesi.Haberde, Fenerbahçe'ninancak Zagreb ekibinin ise bu ücretten düşük bir bedeliifade edildi.Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.